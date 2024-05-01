台南市29日發生一起追撞車禍，30歲黃姓員警騎乘警用機車行經和緯路一處路口時，為禮讓過馬路行人而減速，沒想到後面的騎士煞車不及接連撞上，造成3輛機車在路口撞成一團，車禍影像相繼被分享到YouTube及PTT，引發網友熱議，發文者更直呼「台南的交通真這麼無下限喔？」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段行車紀錄器影像，事發在4月29日上午9時許，騎士行經台南市北區和緯路二段，前方3輛機車先是正常行駛，最前面的黃姓員警騎著警用機車，為了禮讓在行人穿越道步行的女行人而減速停讓，怎料後方21歲邱姓男騎士、26歲陳姓女騎士煞車不及，下一秒直接撞上，造成3輛機車在路口撞成一團，所幸3人都僅受到輕傷、沒有大礙。

事故影像曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「三寶已經進化到眼前有警察都無視直接撞下去了呢」、「旁邊原本要過斑馬線的女生：這…算我的鍋嗎?」、「看到黃燈完全沒減速，在台灣行車觀念就是沒看到紅燈就保持速限前進」、「會禮讓就不叫台南了啦」。

影片也被轉PO至PTT，網友以「挖靠！台南的交通真這麼無下限喔？？」為題，質疑連警察騎警車在斑馬線停讓行人，後面的三寶不但不減速停讓，還繼續騎造成追撞，諷刺台南「在這地方騎車要有駕照嗎…交通法規484參考用的？」。

貼文同樣引起網友熱議，「南蠻之地，不要標準太高，這裡可是小京都」、「台南日常」、「台南邊騎車邊滑手機才真的屌」、「交通法規只稍微適用於北部」。