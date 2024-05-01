準總統賴清德（左）、國安局長蔡明彥（右）。（資料照/杜宜諳攝）

國安局長蔡明彥今（1日）到立法院外交國防委員會報告並備質詢，會前被問到準總統賴清德上任後的台海情勢時指出，從6到11月份是中共例行軍演季節，陸方會不會藉口軍演對台施加進一步壓力，國安局持續關注中。

媒體今詢問「目前情勢有研判520之後可能對岸會對圍台軍演？」蔡明彥回應，目前看起來中共對台施壓策略還是和、戰兩手，一方面施惠、一方面施壓，配合道各種灰色地帶跟認知作戰，來影響未來新政府兩岸政策走向。

蔡明彥也談到，但是要特別注意的是，從6到11月份是中共例行軍演季節，在進入中共軍演熱季，會不會藉口軍演對台施加進一步壓力，這是國安局目前關注重點。

至於大陸全國政協主席王滬寧強調，兩岸問題以和平方式解決基調仍然不變，兩岸沒人想打仗，也沒有所謂攻台時間表，就是好好交流。對此，蔡明彥表示，維持台海地區和平穩定是我國最高戰略目標，維持台海情勢穩定，符合國際各方利益也包括對岸，期待兩岸維持台海穩定部分可以加強合作、表達善意，避免情勢失控。