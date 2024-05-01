脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》今年初因訪問大陸媒體人王志安時，爆出歧視身障者的爭議而遭炎上。事隔近4個月，賀瓏宣傳表演時和博恩同框，被網友指發福不少，撞臉風水名師詹惟中。

博恩、賀瓏6月21、22日將在小巨蛋舉辦單口喜劇世界巡迴《賀博台瘋》，最近緊鑼密鼓地跑宣傳。賀瓏以黑框眼鏡、藍白條紋襯衫露面，照片曝光後，有Dcard網友感到難以置信，PO文：「賀瓏怎麼變這麼胖....？點進去看到照片直接嚇到，這個大叔是賀瓏嗎？啤酒肚+雙下巴都跑出來了，究竟是夜夜秀被炎上後自暴自棄，還是心情太好幸福肥...？」

網友說賀瓏（右）明顯發福，左為博恩。（池宗玲攝）

網友說賀瓏（右）明顯發福，左為博恩。（池宗玲攝）

文章一出，吸引大批網友議論紛紛，不少人都認為賀瓏胖了之後撞臉詹惟中、許傑輝，但也有網友抱持相反的想法，表示：「還好吧，他不是一直都是這種圓滾滾的形象嗎？角度問題吧」、「印象中賀瓏好像本來就比較圓」、「又不是需要維持身材的職業，有什麼好關注人家的身材的」，以及認為賀瓏走出爭議後，應該過得還不錯，「他訪談中說過他壓力大的時候會暴瘦。」