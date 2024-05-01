共軍海軍航母福建艦出海展開首次航行試驗。圖為今天上午8時許福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航。（解放軍報）

5月1日8時許，大陸第三艘航空母艦福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啓航，赴相關海域開展首次航行試驗。

根據航母建造工程進展，這次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。自2022年6月下水以來，福建艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成系泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。

上海海事局4月30日一連發布兩則航行警告，表明1日將對長江口深水航道進行交通管制，並自1日7時起至9日9時止在東海進行軍事行動。該航行警告，除被解讀為訊號外，更意味大陸已進入三航母時代。

網易新聞報導，上海海事局4月30日公布的第1則禁航令是，從5月1日淩晨4點30分開始，對長江口深水航道進口船隻進行交通管制，從8點30分開始，對出口船隻進行交通管制。按時程推算，福建艦駛出長江口時間，應落在8點30分後。

上海海事局發布的第2則禁航令，是從5月1日到9日，東海部分海域將會進行軍事活動，禁止無關船舶駛入；由此也可推斷出，福建艦在駛入東海後，便會立刻前往這一海域，進行一系列測試。