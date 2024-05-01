太空人明星一壘手阿布瑞尤（José Abreu）因為打擊狀況不佳，同意前往小聯盟調整，今年37歲的阿布瑞尤是2019年美聯打點王、2020年美聯MVP與3屆銀棒獎得主。球團總管布朗（Dana Brown）說：「我們認為一旦阿布瑞尤融入環境，就有很多好事會發生。我們有信心他能在那裡找到打擊節奏，我們希望他能盡快回來。」

布朗坦承這是一個相當罕見的調整，「他很沮喪，我們雙方都沒有把這視為長期的狀況。」布朗沒有給出阿布瑞尤回歸大聯盟的時間表。來自古巴的阿布瑞尤是白襪宿將，2023年才從自由市場轉戰太空人，簽下3年5850萬美元合約（新台幣19億）。

阿布瑞尤在白襪時期非常厲害，上季在太空人出賽141場，有18轟90打點，但是打擊率0.237、攻擊指數0.680皆是生涯最低。今年狀況更差，開季22場出賽的打擊率僅0.099。

太空人指派辛格頓（Jon Singleton）擔綱一壘手，他們的團隊打擊率在美聯一直是名列前茅，但一壘這個位置是太空人本季還沒有出產全壘打的位置。總管布朗說：「我們必須嘗試各種方法來提高這個位置的產量。」