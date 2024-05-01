今天是五一勞動節，超商紛紛推出咖啡優惠犒賞勞工，7-ELEVEn APP行動隨時取精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4；全家大杯特濃美式及特濃拿鐵買3送3；萊爾富、OKmart今起至周五也祭出咖啡折扣。

7-ELEVEn今天特大杯美式、冰淇淋紅茶買1送1，特大杯拿鐵、大杯精品拿鐵買2送1；APP推出1日限定活動，今天精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4、冰精品燕麥拿鐵2杯120元。

另外7-ELEVEn APP行動隨時取今起至周五（3日）濃萃美式買51杯送51杯，原價1杯50元，折扣後只要25元；濃萃拿鐵咖啡51杯2100元，原價1杯60元，特價42元。

全家今天上午10點起，使用全盈＋PAY可享大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵買3送3。

萊爾富今天到周五，特濃美式及特濃拿鐵買1送1。OKmart今天到周五，大杯美式、拿鐵買2送1；APP同步推出優惠，美式及拿鐵買6送3、買20送12。