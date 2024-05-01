婦產科醫師蘇怡寧日前分享，一名爸爸準備金湯匙與剛出生的女兒拍照，竟意外引發「金湯匙之亂」，有女子昨天打給婦產科客服抱怨，指公婆看到照片後也喊著要金湯匙，讓她很頭痛。對此，蘇怡寧直呼「只會出一張嘴，反正跟我講也沒有用，我是不會幫妳準備的。」

蘇怡寧27日在臉書發文，一位爸爸在女兒出生時自備金湯匙放在剛出生女女兒旁邊一起合照，並把照片PO出來，感嘆最近金價一直在漲，這位女兒真的賺到，太感人。

沒想到，一張照片卻引發「金湯匙之亂」，蘇怡寧昨天又發文，指該名產婦打電話到醫院，指蘇貼出金湯匙照片後，她公公婆婆也要求要一支，大罵「你這個新聞一出來，就是擾亂一個家庭」，因為有一些人就是有樣學樣，更抱怨「我們真的是覺得頭很痛，如果我是醫生，絕對不會PO這種照片，如果是要用行銷，不要用這樣的方式」，現在長輩都去打金飾了。

對此，蘇怡寧回應，「不好意思喔，我們沒有在賣金湯匙欸」，沒有在幫誰行銷，直言「妳公公婆婆看到，叫妳也要準備金湯匙，真的不干我事。這些公公婆婆什麼時候這麼聽過我的話了？」指這名女子如果不爽，可以叫公婆自己準備，跟他講沒用，他是不會幫忙準備的。更指女子不懂的隨機應變，如果不像人家爸爸這麼有心用純金的，買鍍金的湯匙拍照給公婆看是不會嗎？感嘆「最好是有這麼老實」、「還特別打電話來抱怨，叫我不可以PO金湯匙的照片，是怎樣。」