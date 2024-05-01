立法院內政委員會5月1日邀陸委會相關部會，針對「中方開放中國觀光客來台具體回應及作為」做專題報告，無黨籍立委高金素梅質詢時提出，台灣社會貧富不均是人為的政策惡果，民進黨一直說等待對方善意，達到對方的對等善意訴求，綁架觀光產業。

高金素梅指出，台灣半導體產值達到新台幣5兆，政府對於半導體產業給了他們所有的優惠，但獲利80％卻是被外資拿走，台灣觀光產業，2023年產值是7500億，觀光業從業人力是22萬多人，這項產業多數都是服務業，最基層也有導覽人員，沒有得到像半導體產業那樣的資源，而民進黨一直說等待對方善意，達到對方的對等善意訴求，綁架觀光產業。

高金素梅表示，這背後是22萬個家庭的生計，這是民進黨惡意的政策，製造出來的貧窮惡果，觀光產業的人口數從2016年44萬人降到22萬人，有一半觀光產業人口家庭，淪為負債家庭，如果我們政府想要操弄，就會讓觀光業22萬個家庭背負沉重的負債，貧富不均不是自由經濟發展的結果，而是政府惡意操弄

對此，陸委會主委邱太三表示，任何國家確實會有產業政策，這有得有失，就像中國大陸高度補助電動車，自己不是國科會主委，他同意執行過程中一定會產生偏差，如果要這22萬人有工作，是大陸要開放人來台，但是他們現在才開 放馬祖地區，這次去應該是要求中國大陸開放他們的人來台。

高金素梅表示，陸委會目的和宗旨就是希望兩岸溝通，而不是一直說那邊不釋出善意，民進黨政府的態度口口聲聲說要等待對岸善意，看到的是這個行為就是對觀光產業和家庭最大的惡意。