中共近年頻頻使用聯合國大會第2758號決議打壓我國國際空間，美國國務院亞太副助卿藍墨客4月29日公開批評中共錯誤詮釋該決議，並強調該決議不等同對中共「一中原則」共識；不影響各國對台關係的主權決定；不構成聯合國對於台灣最終政治地位的官方立場；不排除台灣參與聯合國體系。外交部呼籲，國際社會反對中共錯誤詮釋該決議，嚇阻中共片面改變台海現狀。

外交部發布新聞稿指出，藍墨客（Mark Baxter Lambert）日前於華府智庫「德國馬歇爾基金會」所舉辦有關聯合國大會第2758號決議研究報告的發表會中，公開批評中共錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，並企圖與其「一中原則」不當連結。

藍墨客清楚說明美國對該決議的4點立場，包含，該決議不支持、不等同，也未反映對中共「一中原則」的共識；該決議不影響各國針對與台灣關係所做的主權決定；該決議不構成聯合國對於台灣最終政治地位的官方立場；該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系及其他多邊組織。

外交部指出，此次是美國政府第5度針對該決議遭扭曲表達嚴正反對立場，充分展現美方對中共惡劣意圖的高度關切，外交部表達誠摯歡迎及感謝。

外交部重申，該決議僅決定中共在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，所以該決議與台灣無關。中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2,350萬人民。

外交部強調，中華人民共和國從未統治台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分，這是當前台海現狀，也是國際公認的客觀事實。與其他國家建立外交關係及參與國際組織是全體台灣人民的正當權利，中共無權干涉及阻撓。

外交部呼籲，國際社會以具體行動反對中共錯誤詮釋該決議，並駁斥其所稱「一中原則」已是國際共識的謬論，以嚇阻中共片面改變台海現狀，為其未來武力犯台建構法理基礎的野心，合力維護台海及印太地區的和平穩定。