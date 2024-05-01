新北市三重區、重新堤外道，今（1）日驚傳墜橋事故。警方表示， 一名39歲黃姓男子今天凌晨4時32分被民眾發現倒臥在橋下已無意識，員警到場查看時，發現黃男全身重創，隨即由消防人員進行搶救，送醫仍宣告不治。事後，員警在台64線往八里方向尋獲黃男的重機，懷疑可能是事故導致墜橋，目前正調閱監視器釐清，至於詳細事故仍待進一步調查。

警方事發後在台64線高架橋尋獲黃姓男子的黃牌重機。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方調查鑑識後，現場初步排除外力介入，至於橋上尋獲男子所騎乘的黃牌重型機車疑有撞擊痕跡，現場並未發現任何遺書或其他物品，稍早前已通知家屬前往醫院進行指認，詳細原因尚待釐清。