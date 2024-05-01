桃園一間早餐店舉辦「80元吃到飽」的公益活動，希請大家珍惜食物，不要浪費，不過有2位客人來用餐，點了好幾道餐點，卻剩下半份吐司沒吃完，告知對方要酌收10元材料費或請吃完，結果這組客人竟跑到Google留一星負評，讓老闆看了超委屈，也引起網友討論。

桃園一間早餐店的老闆在《爆料公社》上分享，最近舉辦「80元吃到飽」的活動，為了讓清寒家庭的小孩能吃飽，但一般民眾也可以參加這個活動，因此點餐時會先提醒客人要珍惜食材，不要因為是吃到飽就浪費食物，可以一份餐點吃完再加點。

老闆表示，最近有2位客人點了2份餃子、3份吐司、2份薯條與2份雞塊，最後剩下半份吐司；他告知客人打包要酌收10元材料費，或是可以現場吃完，同時也詢問客人餐點是否有問題，結果女客人才說「吐司太軟」，後來他們將剩餘的吐司重烤過後給客人，也沒收10元的材料費，結果這組客人竟跑到Google留一星負評。

客人留言說「開開心心來吃早餐，只剩幾口吐司，店家就強硬收材料費，會不會太扯？」客人也強調自己不是浪費食物的人，認為店家處理方式可以更好，畢竟他們的狀況，用看的就知道不是故意浪費，讓老闆委屈直呼，客人的餐點原價300多元，他們只收160元，還送麥茶，如果客人以原價結帳，他們根本不會管剩多少，但因為是愛心活動，才希望大家不要浪費。

貼文引起網友討論，不少人力挺老闆，「這種奧客直接列黑名單」、「極度厭惡浪費食物的人，沒吃完就是沒吃完，還要說店家通不通融」、「到底去哪找這麼佛心的店家，吃不完就不要點，點了就要吃完，不是很簡單嗎」、「得了便宜還賣乖，竟然還敢公審店家」。