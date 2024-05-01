電價立即凍漲！韓國瑜裁示「檢討能源政策」 傅崐萁酸：民進黨政府要加油 @ChinaTimes

電價在4月1日調漲，且平均漲幅達11％，國民黨與民眾黨4月30日聯手通過「凍漲決議」，但行政院、經濟部隨後發表聲明，強調政府依法須遵守電價審議會決議並予執行。眼看執政黨完全不甩立法院三讀通過的「重要決議」，對此，在野黨群情激憤，痛批執政黨一意孤行、鴨霸，揚言「立法院恐怕會是烽火連天」。

立法院對於行政院重要政策不贊同時，過去憲法第57條是明文可以決議移請行政院變更之。但修憲後已停止適用，相關規定只剩下憲法63條，立法院有議決法律案、預算案.….及「國家其他重要事項之權」。

因此，這些三讀通過，被視為「措施性法律」的決議，大法官釋字第419號解釋，對「國家其他重要事項」採取「狹義解釋」，也就是決議逾越立法院職權範圍，僅屬於「建議性質」，並沒有拘束力，充其量只是民意的展現，或在野黨的「肌肉秀」。

行政院第一時間就擺明不予理會，而且也搬出「電業法」證明「於法有據」。只是該法第49條雖明定電價費率檢討調整機制，主管機關經濟部據此召開電價費率審議會，一年檢討兩次電價，但決議須報經中央主管機關核定後公告之。

也就是說，主管機關經濟部不能決定費率調漲，但何時調漲還是有行政裁量空間，尤其在立法院做出決議後，是可以回應民意、從善如流，順勢另訂一個漲價時間，也算做個順水人情，適度表達對立法院的尊重。

藍白聯手，首次通過的「措施性法律」，結果行政單位完全無視，面子當然掛不住，下一步就是推動修法，直接把經濟部電價費率審議會的決議，「須經立法院同意後方可實施」入法。只不過，這還是有逾越立法院職權範圍的問題，電價要立法院同意，那其他費率、稅率是不是比照辦理？

只是掌握國會過半席次的在野黨真的束手無策，完全又沒有反制之道？當然也不是，如果行政部門不願做個面子給立法院，那麼未來要爭裡子也很難。

立法院手握審查法律案和預算案的倚天劍和屠龍刀，只要行政院或經濟部要的法案和預算，要不杯葛，要不凍結，反正手段很多，烽火連天並不是威嚇而已，520新內閣上台閣員都要有心理準備。

當然，首當其衝的，是新任行政院長卓榮泰和經濟部長郭智輝。