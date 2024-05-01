神舟十七號太空人乘組平安抵北京，交付科學家31.5公斤太空科學實驗樣品。（大陸央視）

神舟十七號太空人乘組平安抵北京，交付科學家31.5公斤太空科學實驗樣品。（大陸央視）

大陸央視報導，據中國載人航太工程網消息，圓滿完成神舟十七號載人飛行任務的太空人乘組，於2024年5月1日乘坐任務飛機平安抵達北京。太空站應用與發展階段飛行任務總指揮部領導到機場迎接。把31.5公斤太空科學實驗樣品，交付科學家。太空出差三人組回到地球感想是 「最美人間四月天」，「飛天夢想才剛剛開始」，「每一天過得非常充實、神奇和美妙」。

3名太空人抵北京後，將進入隔離恢復期，全面醫學檢查和健康評估，並安排休養。之後，將在北京與新聞媒體見面。

大陸央視新聞報導，4月30日，神舟十七號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸，太空人湯洪波、唐勝杰、江新林全部安全順利出艙，健康狀態良好。

太空人湯洪波說：「秋天出征、春天歸來，我的心情就像此刻的最美人間四月天」「遙望祖國，尋找家鄉，心中充滿著思念和自豪。北京的天安門廣場、鳥巢、水立方，家鄉的橘子洲、嶽麓山，我都看到了，並且拍了照片，現在終於回到了祖國的懷抱，感覺實在是特別好。」

唐勝杰說：「對我來說這6個月也是學習之旅、探索之旅，收穫很多寶貴經驗，星空浩瀚無比，探索永無止境。我想，實現飛天的夢想不是終點而是新的起點，下一步我將全力的配合工作人員，做好恢復工作，以最佳的狀態投入後續的訓練當中去。」

江新林說：「太空出差的這半年時間，每一天過得非常充實、神奇和美妙。」

中國太空站第六批太空科學實驗樣品4月30日隨神舟十七號太空船順利返回。本次下行返回的科學實驗樣品涉及23項科學實驗項目，包括人成骨細胞、骨髓間充質幹細胞、蛋白質晶體、生命有機分子、種子等32種生命實驗樣品以及無容器材料、高溫材料和艙外暴露材料等18種材料樣品，總重量約31.5公斤。

5月1日凌晨，生命類科學實驗樣品先期轉運至北京中國科學院太空應用工程與技術中心。中國科學院太空應用中心作為載人航太工程太空應用系統總體單位，對返回的生命實驗樣品基本狀態進行檢查確認後，現場交付科學家。

後續，科學家將對返回的生命類細胞樣品進行轉錄組測序、蛋白組學檢測等生物學分析，通過微重力環境下細胞生物學機制研究，為相關疾病預防與干預提供新的線索；對生命類蛋白質樣品進行晶體衍射分析，獲得更精准的蛋白質三維結構資訊，研究靶點蛋白，為相關藥物研製、疫苗開發提供技術支撐。

材料類科學實驗樣品將隨神舟十七太空船返回艙運抵北京，科學家將進行地面和太空樣品的組織形貌、化學成分及其分佈差異等測試分析，研究重力對材料生長、成分偏析以及凝固缺陷的影響規律，為重要新材料製備提供支撐，同時有望在月壤加固材料、月壤原位資源化利用等研究方面取得突破。