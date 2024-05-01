有些人看起來瘦瘦的，BMI也在正常值，但在公司健檢時，意外發現有脂肪肝，若演變為脂肪性肝炎，有可能進展成肝硬化，甚至會肝癌。醫師表示，要改善脂肪肝，除建議油脂選深海魚或堅果等好油，少吃麵包、高脂食物外，晚餐很重要，務必要清淡，且避免太晚吃，否則熱量很容易囤積在肝臟。

減重醫師廖桂敏在臉書PO出「脂肪肝怎麼變不見」文章，指許多患者來到減重門診的原因，是因為健檢報告出現了脂肪肝的異常，而目前脂肪肝的族群有明顯年輕化趨勢，20 到 29 歲已有 30 % 的人有脂肪肝。

廖桂敏指出，脂肪肝有「酒精性」和「非酒精性」兩種，「酒精性脂肪肝」是因為中度飲酒所導致的肝臟傷害，是肝臟無法處理血液中的脂肪，只要停止飲酒便可以使脂肪肝消退，在完全不喝酒的情況下，大約6周症狀就會消失。

廖桂敏指出，「非酒精性脂肪肝」的原因，包括有肥胖、高血脂、糖尿病、遺傳、不良的飲食內容及生活作息，例如攝取高熱量高油脂的飲食，生活壓力大、熬夜、晚睡、缺乏運動等

廖桂敏指出，修正飲食的內容，是預防及逆轉脂肪肝的首要條件。以下6點需注意。

■攝取好的油脂：例如含有 W-3 的深海魚及各種堅果。

■優質蛋白：魚、海鮮、家禽肉、豆類及豆製品、蛋、乳製品。

■維生素 B 群：肝臟要將多餘脂肪代謝出體外時，需要維生素 B1、B2、葉酸參與運作。

■減少攝取反式脂肪、酒精、高熱量、高油脂、高澱粉、精緻糖，市售糖飲料、糕點麵包。

■應該避免油煎或油炸的烹調方式。

■晚間的飲食力求清淡，避免太晚進食晚餐，以免過剩的熱量形成體脂肪，囤積在肝臟內。

台北榮民總醫院在官網PO文指出，大多數的脂肪肝其實是良性的，但有大約 10%會進展成脂肪性肝炎。良性脂肪肝對肝功能的影響不大，但代表著身體的代謝出了問題，可以說是「代謝症候群在肝臟的表現」。而脂肪性肝炎代表著肝細胞發炎壞死，約 25%會進展成肝硬化，甚至有 1%至2%會成為肝癌。