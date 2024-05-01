新竹縣政府承辦112學年度全國學生創意戲劇比賽，有全國170個隊伍參賽，日前圓滿落幕，新竹縣寶山國小山湖分校榮獲現代偶戲綜合偶戲組特優、大肚國小榮獲傳統偶戲皮影戲組特優，另寶山國小山湖分校舞台劇組及東安國小傳統偶戲布袋戲組則榮獲優等，共獲得2特優2優等佳績。

縣長楊文科表示，新竹縣一直以來都希望學生能朝多元發展與學習，因此各校開設許多學習性社團，並致力於讓學生有效學習、快樂成長。此次參加全國戲劇比賽表現優異，全因學校長期將肢體展現、口語表達與創造力融入學生各領域學習，讓學生經由沉浸式學習展現成果，最終也獲得評審的青睞。

教育局長楊郡慈表示，112學年度全國學生創意戲劇比賽由新竹縣承辦，從4月11日至29日在文化局演藝廳辦理，分國小、國中、高中職各項比賽，來自全國170個隊伍紛紛展現創意，在舞台上盡情發揮。

寶山國小、大肚國小及東安國小維持優異表現，其中，寶山國小山湖分校繼2018年獲綜合偶戲組特優、2022年獲光影偶戲組及舞台劇組兩項特優、2023年獲偶戲綜合偶戲組特優，今年再次獲得現代偶戲綜合偶戲組及舞台劇組兩項特優。

寶山國小山湖分校小貞同學表示，很開心能夠獲得特優的好成績，感謝老師用心的指導，才能讓他們有這麼好的表現。欣欣同學則感謝老師，也謝謝父母協助載送他們去比賽，並幫忙製作道具。阿樂同學則說，這次的參賽經驗非常有趣，下次有機會的話還想參加。比賽詳情及成績公告請至全國學生創意戲劇比賽官網查詢。