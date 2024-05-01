陸軍特戰指揮部近年來都會派遣「排級」軍士官，前往美國接受特戰訓練，但都未曾正式曝光。日前美軍進行2024-2南方打擊(SSTK)多國聯訓卻意外「官洩」，貼出我國特指部官兵在謝爾比訓場(Camp Shelby)與美第20特戰群、密西西州國民兵及其他國家參與聯訓的照片。

從照片中，僅可看出我方多名特戰官兵身著我國特戰制式裝備，與多國部隊進行演習的背影。據了解，陸軍特戰指揮部近年來，固定會遴選一個排左右人員，攜帶我方的武器裝備前往美國參與受訓。

我特戰官兵赴美聯訓畫面罕見曝光！進行「南方打擊」多國聯訓。(翻攝102d Public Affairs Detachment )

美方多年前就派遣綠扁帽官兵來台協訓我方特戰指揮部人員已不是秘密。直到2015年出現重大進展。陸軍航特部當年派遣一支20餘人偵蒐排前往美國本土與美軍交流半年，這也是這是我國陸軍首度派遣部隊編制官兵赴美國本土與美軍演訓。

事後陸軍航特部也開始派遣軍士官前往美國班寧堡步兵學校接受突擊兵資格班訓練。近幾年互動則是相當頻繁，幾乎年年都派遣排級特戰部隊前往美國，與多國官兵進行聯訓。