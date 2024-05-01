（12:00更新，補充最後賽果）2024湯優盃男女羽球團體賽，1日中華女子羽球隊在優霸盃小組賽最後一場對壘泰國，兩隊要爭奪分組第1，由於中華隊已經確定晉級8強，女單一姐戴資穎今天繼續休兵，單打由許玟琪、宋碩芸、白馭珀輪番上陣，雙打則是許雅晴／楊景惇、胡綾芳／鄧淳薰，前3點打完，中華隊提前0比3落敗，也確定泰國分組第1、中華分組第2。

第1點單打世界第27許玟琪單挑世界第12依瑟儂（Ratchanok INTANON），雙方過去交手依瑟儂4戰全勝，第1局開賽許玟琪被對手一波連得11分瞬間拉開分差，以0比11進入技術暫停，經過開局的震撼，許玟琪技術暫停休息後回敬10比0攻勢縮小分差，雙方該局後段曾18比18平手，但許玟琪就差一口氣追過，依瑟儂連下3分，以21比18先搶下一局。

第2局戰況沒有首局那樣連續大量得分的狀況，許玟琪、依瑟儂7次比數打平，該局尾聲依瑟儂透過連得5分小高潮拉開分差，最後許玟琪18比21、18比21直落二讓出。

第2點進行女雙對抗，許雅晴／楊景惇面對世界排名第10的芭宗哉（Rawinda PRAJONGJAI）／吉迪特拉恭（Jongkolphan Kititharakul），許楊配10比21、12比21落敗。

第3點單打中華隊女單世界第31宋碩芸挑戰世界第16革通（Supanida KATETHONG），也是9比21、13比21直落二輸掉，中華隊提前0比3無緣分組龍頭。