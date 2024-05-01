立法院司法及法制、交通委員會1日聯席會議，審查國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，主委陳耀祥（左）上台答詢時因態度不佳引發藍白立委不滿，民眾黨立委林國成（右）一度衝上前痛罵，遭民進黨團總召柯建銘（右二）攔下。（姚志平攝）

立法院司法及法制委員會今（1）日召開聯席會議，審查國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，主委陳耀祥答詢時不斷回嘴，讓立委看不下去拍桌怒斥，國民黨立委謝龍介、民眾黨立委林國成更直接起身，指著陳痛罵，「你這樣的態度是怎樣」、「你不要太誇張」、「王X蛋」，現場氣氛火爆。

司法委員會今第一名質詢委員是民眾黨團總召黃國昌，他質疑鏡電視案NCC拒絕提供立法院交通委員會資料，是誰給的指示？陳耀祥馬上回答，「我們沒有拒絕，只是要按照規定申請，是我自己決定的」，黃批評，「你把NCC拉起來跟立法院對幹」，陳回，「我沒有拉起來啊」。

黃國昌再追問，NCC是合議制，怎麼會是陳耀祥一人決定？陳稱「提供資料是行政事務」，黃多次反問這是行政事務嗎，陳回應，「合議制也有行政事務，這是行政事務、這本來就行政事務，提供資料怎麼不是行政事務」，黃接著表示，「今天，讓大家看到...」，但話還沒講完，陳又搶話，「看到什麼」。

陳耀祥不斷回嘴的態度讓台下藍白委動怒，謝龍介、林國成看不下去氣到拍桌，謝龍介指著他痛批「你什麼態度！」、「你不能這樣」、「你不要太誇張」，林國成也痛斥「王Ｘ蛋」、「你不要以為就是你最大」，現場氣氛火爆。

司法委員會召委吳宗憲也急忙打圓場，要大家冷靜，但話還沒講完，民進黨立委莊瑞雄就開麥克風大酸，「大家在吵架餒」，讓吳直接點名，「莊瑞雄委員你的麥克風要關掉」。

立法院司法及法制、交通委員會1日聯席會議，審查國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，主委陳耀祥上台答詢時因態度不佳引發藍白立委不滿，民眾黨立委林國成（如圖）一度衝上前痛罵。（姚志平攝）

最後，吳宗憲強調，議事必須順利進行，「我客氣不代表我好欺負，大家好好講話啦」，他請大家在其他委員發言時不要按麥克風干擾，不管是哪個委員，只要有過於激動的動作，他一定會制止。