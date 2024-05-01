全球景氣如何？從大型企業的財報就能略知一二，全球速食龍頭麥當勞第一季營收勉強達到分析師預期，但獲利則略低於預期，麥當勞坦言，除了中東戰爭引發的抵制活動之外，高通膨環境使消費者信心潰散更令人擔心，「他們對自己花的每一分錢都更加謹慎。」

CNBC報導，麥當勞第一季營收為61.7億美元，略低於預期的61.6億美元，每股盈餘2.70美元，比預期的2.72美元還要低，尤其第一季全球同店銷售額僅成長1.9%，遠不及分析師預期的成長2.35%，顯示麥當勞在所有地區的銷售額都出現下滑。

麥當勞執行長Chris Kempczinski表示，「很明顯，世界各地消費者的壓力仍十分沉重，受到通膨影響，日常支出的價格上漲，消費者對自己花的每一分錢都變得更加謹慎。」

即使通膨數據不再往上暴衝，但最新數據年增率3.5%，距離聯準會的2%目標仍有一段差距，頑固的通膨讓利率難以下修，今年美國降息預測也都跟著延後，對經濟環境的衝擊仍存在。

麥當勞為了提振美國地區的業績，推出平價版套餐吸客，但BTIG LLC分析師Peter Saleh認為，大環境不佳，上半年的狀況很難改善，甚至可能會侵蝕獲利基礎。