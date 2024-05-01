歌手張韶涵29日受邀到大陸江蘇昆山市舉辦的「時光演唱會」演出，但因活動當時下著暴雨，導致她整場撐著傘表演；怎料，演出結束沒多久，張韶涵工作室就曬出病床照，讓粉絲相當擔心。

張韶涵工作室今（1）日凌晨曬出她躺在病床上打點滴的照片，據悉是因突發急性腸胃炎，但她仍抱病上台直到演出結束才就醫。工作室回應：「很抱歉讓大家擔心了，張韶涵下台後有第一時間就醫，一切安好。也辛苦在現場一起淋雨的朋友」。

張韶涵演出結束後，透過工作室發出了病床照。（圖／擷取自張韶涵微博）

貼文曝光後，粉絲都非常心疼，希望「Angela要多休息多注意身體，早日康復！」同時也稱讚她敬業「鐵打的娘子軍，敬業精神是刻在骨子裡的！」、「永遠敬業又真誠的Angela」、「被Angela的真誠感動。好好休息」。

事實上，當晚的「時光演唱會」不僅除了歌手必須撐傘開唱，現場觀眾也足足淋了3小時的雨。但讓他們氣憤的是，主辦單位原本表示，李健、張韶涵、王心凌3人演出超出2小時，但實際上王心凌和張韶涵都只唱了4首歌，李健則唱了7首，演唱會超過一半時間都是由不知名的歌手和樂團演唱，認為根本是詐騙，紛紛要求主辦單位退票。