大陸第3艘航空母艦「福建號」今天正式出海進行海試受到各界關注，對此，我國空軍前副司令張延廷點出，福建號彈射裝置與遼寧艦、山東艦完全不同，因此未來戰機從福建號上起降，會是共軍飛行員的一項挑戰。

福建號今早8點從上海江南造船廠碼頭解纜啓航，赴相關海域開展首次航行試驗，這次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。自2022年6月下水以來，福建號建造工作按計劃穩步推進，順利完成系泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。

張延廷昨在政論節目《環球大戰線》首先解釋航空母艦從完工到成軍的過程，他指出，福建號將進行的海試，主要是在檢視船隻運行時性能是否有達標，等到海試結束後，接下來是「初級作戰階段」（IOC），即開始部署飛機上艦，進行相關訓練。等到IOC達標後，才能再往「全作戰階段」（FOC）邁進，等到FOC完成後，才算是成軍，這整個過程可能需要1到2年。

張延廷接著說，福建號要訓練飛行員難度很高，因大陸飛行員不只沒有進行過電磁彈射起降、海上起降相較陸上難度更高，同時，與遼寧艦、山東艦的滑跳甲板不同，福建號的甲板平直，使得共軍殲-15戰機飛行員必須從頭開始訓練，對就算是熟悉遼寧、山東兩艦起降的飛行員而言，要降落在福建號會是個挑戰。

另外，針對飛行員問題，張延廷也解釋，飛行員到了陌生場地，需要重新熟悉地形、航路、交接點、氣流等條件，所以才會說，就算是老辣的共軍艦載機飛行員，要降落福建艦也會是個挑戰。