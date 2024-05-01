TYRESE MAXEY DRILLS THE 3 + THE FOUL !!!



SIXERS CUT THE DEFICIT TO 2 ON TNT



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紐約尼克G5在主場打關門戰，遭遇七六人激烈抵抗，一路打進延長賽。尼克後衛布朗生（Jalen Brunson）豪取40分6助攻，七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）狂轟46分9助攻，中鋒恩比德（Joel Embiid）大三元，加上歐布雷（Kelly Oubre Jr.）放進致勝一擊，七六人112比106續命成功，尼克仍以3勝2負聽牌。

尼克在正規賽剩餘28秒時還領先6分，不料七六人馬克西只用3秒鐘就連投帶罰轟進「四分球」，剩餘8秒時又在三分線外兩大步再補1發三分球追平。尼克布朗生擔綱最後一擊，從左路切入拋投卻被七六人巴坦（Nicolas Batum）蓋火鍋，雙方97比97進入延長賽。

馬克西的英勇演出令紐約球迷想起不愉快的「米勒時間」，名人堂球星米勒（Reggie Miller）在1995年的季後賽「9秒得8分」打敗尼克。此戰的馬克西30投17中，包含外線12中7。

布朗生在延長賽剩餘1分多鐘持球切入，遭到七六人中鋒恩比德1級惡性犯規（伸手打布朗生的頭），布朗生罰進1球又飆進三分球，連得4分追平比數，然而尼克到終場前都未再得分。恩比德在這個系列賽為求勝不擇手段，成為紐約市頭號公敵，被觀眾噓得很慘，他拿下19分16籃板10助攻。