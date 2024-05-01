即時╱超級充電寶來了！千億級產業規模全球最大併網發電。圖為球最大壓縮空氣儲能項目在山東併網發電。（大陸央視）

大陸央視1日報導，全球最大壓縮空氣儲能項目4月30日在山東併網發電，這也是大陸新型儲能技術應用的一個里程碑，將提高大陸新能源的消納能力。

山東肥城300兆瓦壓縮空氣儲能示範項目在4月30日上午完成併網，向電網發出了第1度電，這也是全球規模最大的壓縮空氣儲能項目。每年發電量可達6億度，能保障超過20萬戶家庭的用電需求。

示範項目於2023年2月開工建設，併網發電後，將進入試運行階段。在用電離峰時將常溫常壓空氣壓縮、存儲，在用電高峰時發電，就像一個「超級行動電源」。

中儲國能總經理紀律表示，它其實是將電能轉化為機械能，轉化為空氣的壓力能和一部分熱能存儲。在需要發電時把高壓空氣釋放，驅動透平膨脹機轉動，連接發電機去發電，儲1度電最終能放出0.72度電。

示範項目一大特點，是利用當地鹽穴資源，將壓縮空氣儲存在附近地下鹽穴當中，隨時可以調用。

紀律說，山東肥城有天然的鹽穴，可以作為壓縮空氣儲能的儲氣庫。天然鹽穴改造成本非常低，單位千瓦時成本在830元（人民幣，下同）每千瓦時。

項目發電時，壓縮空氣就從鹽穴通過輸氣管道進入透平膨脹機等核心發電設備。

中國科學院工程熱物理所高級工程師侯虎燦指出，主設備像心臟，有很多管道串聯到一起，像血管一樣，把從鹽穴來的氣體輸入膨脹機中，用於發電。

大陸國家電網山東省電力公司調控中心副主任游大寧稱，中午新能源大發，負荷離峰時段，將多餘的發電電力通過壓縮機的形式把空氣壓縮至鹽穴，存儲能量；在晚上高峰用電負荷高峰時段助力滿足晚峰的用電需求，年收益率在10％左右。

山東肥城壓縮空氣儲能項目，利用當地的鹽穴資源用於儲氣。據統計，大陸地下鹽礦儲量超兆噸，鹽穴資源豐富。

山東肥城壓縮空氣示範專案鹽穴，井深達地下1000米，儲氣容量超過50萬立方米，氣壓達到100個大氣壓，是巨型地下儲氣庫。

鹽穴是地下鹽層中的洞穴，通過注水控制岩鹽溶解而形成。根據技術條件，容積可達幾十萬立方米，根據不同深度，可以在高達20兆帕壓力下儲存大量氣體，大陸鹽穴資源主要分布在山東、江蘇、安徽、湖北、陝西等地。

山東省肥城市副市長周學志指出，現有鹽井46對，每對鹽井開採完後將形成50萬立方米至100萬立方米的地下鹽穴空間，是大規模壓縮空氣儲能理想的儲氣場所。預計2025年，壓縮空氣儲能的規模將達到3000兆瓦以上。

除了鹽穴以外，為了拓展地下儲氣資源，在甘肅酒泉、寧夏中寧、河南信陽等地，以人工硐室為儲氣庫的新型儲能試點示範項目正在建設當中，專案最大特點就是採用人工挖掘建設儲氣庫。

中國能建中電工程西北院酒泉壓儲專案總經理左孝紅稱：充分利用地下100多米深人工硐室牢固的地質條件，儲存超大容量的常溫高壓空氣。相比鹽穴壓縮空氣儲能電站，人工硐室的儲能容積擴展不受限制，系統壓力、溫度等參數也可以提高一倍以上。

專家表示，大陸閒置鹽穴資源的利用和人工硐室技術的推廣，將加速壓縮空氣儲能專案的落地。

電力規劃設計總院副總工程師徐東杰表示：在新型儲能試點示範項目中，壓縮空氣儲能項目超過10個，涵蓋鹽穴、人工硐室等不同技術路線。多個利用人工硐室儲氣的300MW等級壓縮空氣儲能專案已開工建設，預計近兩年將陸續投運。

專家表示，壓縮空氣儲能目前還處於產業化初期，產業鏈長、覆蓋廣，未來預計將帶動上下游產業規模達到千億級。