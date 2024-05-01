大S和汪小菲10年婚姻破局後，當初許多內幕也在雙方互槓的聲明中一一被揭露。近日，名嘴許聖梅上節目，分享大S和汪小菲當年在海南島舉辦世紀婚禮前，其實大S才經歷了第一次流產，是張蘭好面子威脅說：「扛也要把妳扛去」，大S才拖著病體參加。

許聖梅昨(4/30)在《命運好好玩》聊到汪小菲最近向台灣女友Mandy求婚成功，有傳聞指Mandy已經懷孕，但她日前和汪小菲看球賽時已否認。許聖梅笑說但如果是真的，想必大S應該會最開心，至少讓汪小菲開始有別的事情忙，可能就不會常到大S豪宅嗆聲。

許聖梅談大S、汪小菲之前婚姻點滴（1:59起）。（影音／取自命運好好玩 官方頻道 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

許聖梅說，汪小菲過去給大S許多名貴的禮物，其中最有名的就是飯店，最近終於正式改名切割，許聖梅說這像是「時代的眼淚」。兩人離婚兩年半鬧不停，從床墊、精裝書吵到名牌T恤，幾乎每次開槓都有新話題，而在大S最新的一版聲明中，承認曾經狂刷前夫的卡，許聖梅解析大S心情，用兩字說了原因「洩憤」，意指對前夫在婚姻中和離婚後都有諸多不滿。

許聖梅透露張蘭當時要求才流產的大S出席婚禮。（圖／中時資料照）

許聖梅進一步指出，大S說在這場婚姻中有兩條人命、一人重傷，意指她和汪小菲之間本該有四個小孩，但有兩個沒有保住。當年他們在海南島舉行婚禮，日期是3月22日，而3月18日大S不幸流產，許聖梅說，如今看來大S在那場婚禮上其實很痛苦，身心俱疲，但由於張蘭表示「扛也要把妳扛去」，強調是面子問題，要求婚禮要如期舉行，大S才出席。