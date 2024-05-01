立法院昨通過決議凍漲電價，經濟部表示，目前電價審議是依2015年立法院決議訂定電價公式，且後續已寫入法律，並依照《電業法49條》辦理，經濟部尊重國會的決議；對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，經濟部強調是依法行事，立法院用決議方式取代法律，這是推翻過去的修法，立法權不能超越行政權，違反憲法權力分立原則。

吳思瑤指出，經濟部強調是依法行事，立法院用決議方式取代法律，這是推翻過去的修法，《電業法49條》是2017年三讀通過的條文，清楚明訂各項電費收費費率，由中央主管機關定之，有完整的計算公式，將費率核定後公告；任何辦理電價收費費率的審議及核定都應該組成電價審議委員會，立法院不能用決議取代過去立法，這是違反自己法律的決議，《電業法49條》電價屬於行政機關權力，立法權不能超越行政權，違反憲法權力分立原則。

民進黨立委洪申翰指出，2017年大家希望讓電價回歸專業，這是很清楚原則，昨天藍白決議要求電價凍漲，但是可以憑著人數多數來逼行政單位違法嗎？牴觸法規規範的程序嗎？這是大家最該警惕。

洪申翰說，在野黨以粗暴方式想要通過各種決議案，要求行政部門違法的事情，毫無法治觀念，也無權力分立的概念，就是補貼用電大戶、劫貧濟富，為什麼要圖利這些用電大戶？這跟要照顧民生是完全不一致，決議做下去要用全民資產補貼大用戶，而且用越多拿到越多，到目前為止在野黨都不敢面對這樣的批評，還開始塑造凍漲電價，反而讓社會大眾損失更多，讓社會更加劇不公平。

而日前國民黨也提出要修《電業法》，對此，吳思瑤也說，在野黨可以提出法律修正案，但是呼籲修法不要讓政治凌駕專業，如果要提出電業法49條修正案，而且強行入法未來電價調漲調降必須經過立法院，就是透過修法逾越憲政權力分立原則，用立法權取代行政權，這樣邏輯和政治意圖讓政府對電價合理化來綁手綁腳，在野黨聯手用修法方式，但是政治意圖很清楚，台電是國家的，台電是全民的。