海委會海巡署某岸巡隊機動站吳姓女下士為了50萬元，竟然於去年11月至12月間出賣國防機密給對岸的不明人士，海巡署發現後交由橋頭地檢署偵辦。橋檢訊後，依違背職務行為收受賄賂罪、貪汙治罪條例起訴吳女，並請法官從重量刑。

吳姓女下士因為有借貸需要，上網找尋借貸人士，她不查被一名不明人士吸收，吳姓女下士搜集了岸巡隊的演練紀錄、職務上的文書與日誌等，透過手機拍照以通訊軟體Line傳給對方，對方共給了3筆線上支付共7萬3528元給吳女酬謝。

吳女為了獲得更多金錢，甚至還向海巡葉姓人員詢問是否能收集相關計畫、基礎或關鍵的設施等國家機密，但被葉姓人員拒絕。吳女供稱，因為對岸的不明人士告訴他如果可以拿到這些資料，可以獲得50萬元酬金。

此案經橋頭地檢署指揮法務部調查局高雄市調查處偵辦。檢方認為，吳女身為國家公務人員，卻罔顧國家安全，她涉犯貪汙治罪條例的期約違背職務收賄罪，以及貪汙治罪條例，將沒收其犯罪所得7萬3528元，扣下犯案用的手機1支，依法起訴，並請法官從重量刑，以儆效尤。