現代人生活緊湊，容易養成進食過快的習慣，小心恐對健康帶來嚴重負面影響。對此，前美國芝加哥榮民醫院心臓加䕶病房主任謝安民指出，胃大約需要20分鐘才能提醒大腦有飽足感，若吃得太快，易導致吃下遠比預期分量更多的食物，除了容易造成發胖、消化道問題外，還可能引發糖尿病，不可不慎。

醫師謝安民在個人粉專發文表示，進食過快最大的壞處，就是往往會不知不覺地吃過頭，容易攝取超量卡路里，進而導致肥胖。而此說法是有科學根據的，由於胃大約需要20分鐘才能提醒大腦有飽足感，若吃得太快，腦部可能還未收到足夠的飽足訊號，導致吃下遠比預期分量更多的食物。過去就有研究把進食快的習慣和超重、肥胖症連結起來。

不僅如此，謝安民接著提到，吃得太快還會觸發像是白細胞素-1 beta和白細胞介素-6的分泌，這些發炎因子會促進胰島素阻抗，易增加發胖風險，甚至導致第二型（成年發病型）糖尿病。

謝安民還說，吃太快也會造成消化道的問題，常見症狀包括嗝氣、腹漲、噁心、消化不良等。另外，過多的食物在胃裡，會導致其於胃中停留過久，延長胃黏膜暴露在胃酸的時間，從而容易得胃炎；更有研究顯示，吃太快與消化道相關疾病也有關聯。

謝安民強調，影響健康的關鍵不僅是吃什麼和吃多少，進食速度也至關重要。因此，降低吃飯速度、充分咀嚼，只要掌握此原則，就能達到健康飲食的目的。