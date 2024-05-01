美國駐中國大陸使領館昨（30）日公布國務卿布林肯（Antony Blinken）日前訪問北京時，在當地上餐館、吃餃子的影片，畫面中布林肯用左手熟練得拿起筷子夾水餃，還詢問「什麼餡兒的」，吃了一口蝦子口味的餃子後讚嘆：「非常好吃。」

美國駐華使領館昨日在X平台發文，指出布林肯抵達上海後，在當地知名餐館南翔饅頭品嚐小籠包，到了北京後，又到劉宅食府和大陸知名美食博主任芸麗暢談對中餐的感受。

布林肯看了滿桌菜餚後劈頭表示「我喜歡餃子」，他熟練地用左手拿筷子，準備夾起餃子前還問了一句「什麼餡兒的」，得知是蝦仁口味後，他把餃子塞進嘴裡，滿意地張大眼睛表示「非常好吃」。

布林肯對任芸麗說「吃得好才能想得深」，他提到中餐在美國特別受歡迎，很長一段時間，全家人幾乎每周都會造訪住家附近的一間中餐廳，稱這已經是「家庭傳統」。

任芸麗接著說，中國人表達愛的方式比較含蓄，父母不會直接對孩子說「我愛你」、「我想你」，但會用「什麼時候回家吃飯」、「餓不餓」等問候，來傳達對孩子的思念。

布林肯則回應這是建立連結的良好方式，強調不論是家庭、朋友，甚至是跨越文化及國家，分享美食都是對話、建立連結的方式。