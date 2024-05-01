好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）和前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）育有的女兒舒莉克魯斯（Suri Cruise），最近剛過18歲生日，被拍到臉和美腿都有傷痕，讓網友相當心疼。

舒莉最近走在紐約街頭時，恰好被狗仔遇到，照片中，舒莉綁著高馬尾，身穿白色針織衫和黑色短褲，頭還戴著耳罩式耳機，成為另一種時尚配飾。

舒莉的臉頰有血痕。（圖:shutterstock/達志）

不過，眼尖的網友發現，舒莉的漂亮臉蛋有一條細細的血痕，一雙修長美腿更是佈滿大大小小的瘀傷，面積不算小，不清楚是如何弄傷的。網友看了十分心疼，認為舒莉可能遇到很慘烈的事情，才會製造出那麼多傷痕。

舒莉的腿很多傷。（圖:shutterstock/達志）

據外媒報導，舒莉即將在紐約攻讀時尚科系，不會離開媽媽凱蒂太遠；但她和爸爸阿湯哥的互動不多，傳言父女倆已經12年未相見。不過根據阿湯哥跟凱蒂的離婚協議，男方每年需支付40萬美金（約1200萬元台幣）的贍養費，以及舒莉的醫療、牙科、保險、教育費等，直到女兒滿18歲為止。