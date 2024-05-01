饅頭不論當早餐、點心或消夜都很適合，許多民眾會買饅頭存放在冰箱冷凍庫，肚子餓加熱就能吃，除了用電鍋蒸以外，也能進微波爐加熱，全聯福利中心分享步驟，先在饅頭上淋一點水，再拿杯子裝約1公分高的水，將饅頭放在杯子上，進微波爐加熱1至2分鐘就完成，吃起來口感鬆軟像剛出爐；千萬不要直接把饅頭放進微波爐，加熱後會變得又乾又硬。

民眾常用電鍋加熱冷凍饅頭，外鍋需要半杯至1杯的水量，大約要花15、20分鐘，全聯在官網分享生活小妙招，除了電鍋以外，也可以用微波爐加熱饅頭，只要2分鐘就能吃到熱呼呼又美味的饅頭。

全聯教大家3步驟，首先在饅頭上淋一點水；接著拿1個杯子，裡面裝約1公分高的水量，再把饅頭放在杯子上；最後放進微波爐加熱1至2分鐘就完成，鬆軟饅頭吃起來像剛出爐一樣美味，包子也能用同樣的方法加熱。

全聯提醒，千萬不要直接把饅頭放進微波爐加熱，「饅頭會被烤成石頭，一口咬下去小心牙齒不保。」