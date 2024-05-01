鋒面正通過台灣！氣象達人彭啟明表示，今天是梅雨季的開始，遇到鋒面南下影響，全台今天頻繁降雨，鋒後東北季風抵達並持續到明天，北部明顯降溫。天氣風險公司分析師歐宗學也指出，雖然不是典型梅雨鋒面，但不能掉以輕心，今、明全天都可能有雷雨或瞬間大雨，直到周五雨區才縮小。

彭啟明在臉書指出，今天梅雨季開始，正遇鋒面南下影響，全台天氣不穩定，各地頻繁降雨、偶見雷雨，記得隨身攜帶雨具，提防瞬間大雨與強風；明天（2日）東北季風持續，雲雨帶自華南移入增加降雨機會。

彭啟明表示，今、明兩天北部明顯降溫，高溫僅23～25度，早晚更低只有21度。中南部及花東稍涼，南部高溫可能仍達30度，注意南北溫差。

歐宗學則在臉書指出，雖然今天這波鋒面還不是典型的梅雨鋒面，但也不能掉以輕心，在鋒面通過影響期間台灣各地天氣都不太穩定，全天都有短暫陣雨甚至是雷雨、瞬間大雨及強陣風發生機會。鋒面通過後有東北季風南下，到明天各地還是有短暫陣雨或偶有雷雨，降雨機率持續偏高。

歐宗學說，周五東北季風減弱，水氣仍偏多，各地多雲並有局部短暫陣雨，但下雨的範圍、強度逐漸縮小、緩和，氣溫開始回升。周六、日（4、5日）水氣較少，東半部局部短暫陣雨，西半部多雲到晴、午後山區可能有雷陣雨，近期降雨較多且仍有地震，山區邊坡可能尚未穩定，非必要仍請不要前往山區活動。