立法院國民黨團及民眾黨團都提出電價凍漲案，立法院會4月30日表決，最終以贊成59人、反對50人通過提案，其中，民眾黨除麥玉珍、林國成缺席外，其餘6人都投下贊成票，而民眾黨主席柯文哲今(1日)表示，民眾黨不反對漲電價，但認為在調漲之前，政府必需檢討政策，確認漲價之必要性；對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，柯文哲又在馬後炮，前幾天國會改革方案也是如此。

柯文哲稱民眾黨不反對漲電價，經濟部要解釋政策，不會為了反對而反對；吳思瑤認為，柯文哲最近有一個狀況，常常在放馬後炮，針對昨天的決議藍白聯手，白委依舊跟國民黨站在一起，他們也提出凍漲電價的提案，這是民眾黨的立院黨團，就在昨天提案而且表決通過，怎麼會民眾黨主席又有其他說法。

吳思瑤說，柯文哲又要在輿論裡扳回一城，似乎要說民眾黨也可以好好的思考電價調漲的過程，這就是兩面手法、兩面討好，柯文哲如果真的擁有黨主席的實權，應該事前跟立法院黨團做出更明確和正確的選擇，柯文哲又馬後炮了，前幾天國會改革方案也是如此。

民進黨立委洪申翰表示，黃國昌過去時代力量主張台灣電價過低，完全違背他們長期以來的主張，政治上黃國昌可能太恨民進黨，但完全被棄過去在能源價格的主張，柯文哲知道理虧所以才出來擦屁股。

洪申翰指出，能源政策討論就是回歸理性科學，但重點是不要一下就用政治手段干預阻撓，來做各種操弄，只要在野黨可以秉持專業的跟理性態度，歡迎各種討論，要檢討也是可以。