海試只是開始：陸航母福建艦服役前需要做什麼？圖為山東艦最小半徑轉彎測試「攤煎餅」。（大陸央視）

海試只是開始：陸航母福建艦服役前需要做什麼？圖為共軍海軍首次組織航母編隊實際使用武器演練時殲-15起飛畫面。（大陸央視）

澎湃新聞報導，中國大陸第三艘航空母艦福建號1日8時許，出海開展首次航行試驗。相比遼寧艦與山東艦，福建艦一方面在研發流程更先進完善，另一方面又採用電磁彈射器等一系列高新技術，極具挑戰。航母從海試到正式服役要做哪些工作？

報導稱，一般來講，航母下水後還要經歷舾裝、繫泊試驗、繫泊模擬航行試驗、船廠海試、驗收海試、服役試航等，經過船廠（製造方）和軍方（用戶）的各類試驗和考核才能真正意義上交付。

從各種公開資訊來看，福建艦接下來進入海試階段。海試即海上航行狀態的實船試驗，是重要階段，而並非單一驗收科目。目的是檢查艦船、系統和設備工作的協調性、穩定性、安全性，以及主要功能及性能指標等是否符合規定使用要求，便於後續改進戰術性能。

根據遼寧艦和福建艦及美國航母建造、試驗經驗，海試一般為期1~2年，分為多個階段逐步完成。海試標誌著一艘航母即將完成建造周期，即將進入交付部隊的階段。交付後，按照國際經驗，航母形成戰鬥力大致需要2-5年的時間。但此類經驗一般是同一型號航母的普遍試驗周期，每當新型航母研發成功時，海試周期可能會延長。

以美軍新一代航母福特級為例。從開工建造到完成衝擊測試，海試周期至少跨越了十幾年，其中包括多次推遲和延期。具體海試周期的時長由於多次延期而難以精確計算。

航母下水後，船體結構的實船試驗一般分為繫泊試驗和海試。通過實船試驗，檢驗船體結構的建造品質，驗證船體結構的性能指標是否達到設計要求。其中繫泊試驗又稱碼頭試驗，是指艦艇在建造過程中的碼頭或者周邊指定海域狀態下進行試驗，主要是為了檢查艦艇的建造品質，以及系統和裝備是否安裝正確，主要功能是否達標，符合設計規定。

如果說繫泊試驗相當於是航母製造方的「出廠測試」，主要由設計和建造航母的單位來執行，那麼海上試驗，也就是常說的「海試」，是航母在正式交付給海軍前，最關鍵測試階段。在這過程，除了航母設計和製造團隊參與，接裝部隊也會加入。

海試過程十分複雜，通常有幾個方面：動力系統測試、航行性能測試、艦載設備測試、艦載機運作測試、武器系統測試、艦員訓練和適應性測試、管損和消防系統試驗、綜合系統測試等方面。

試驗相關單位通常會按照客戶專門負責作戰試驗與鑒定部門設計的海上試驗大綱嚴格進行。安排多個航次，對航母上的各類設備進行多次的嚴格檢測。測試中，製造單位會演示航母的適航性，展示相關系統和設備是否正常運轉，一般只需要進行一次。海試中，需要發現航母在真實航行狀態下可能存在的問題，驗證航母是否能夠按照設計指標抵擋住海上風浪等能力。試驗中的數據，將對航母的作戰能力與生存能力的提升有著很大的促進作用，是航母改進與提高的關鍵所在。

航母的海試過程中，最具畫面感的是最小半徑轉彎測試。正如字面意思，最小半徑轉彎測試的目的，是確定航母在進行180度轉向時所需的最小轉彎半徑。因為這項測試中，航母的尾流會在海面上滑出了一個美麗的大圓圈，也被網友戲稱為「攤煎餅」。這一測試的目的是確定航母在進行180度轉向時所需的最小轉彎半徑，可以測試航母在緊急規避或需要快速改變航向時的性能，評估航母的機動性和在狹窄水域中的操控能力。

此外，海試中艦載機在航母上的起降也是很多人關心的重點。航空母艦是「航空」與「母艦」的結合，航母的強大戰力正是由豐富的艦載機賦予。當代航母上擁有數量龐大的多型艦載機，是航母編隊的「尖刀利刃」，一旦作戰需要，即可直插海空。福建艦是中國首次配備彈射裝置的航母，是否有新型的艦載戰鬥機、反潛機？訓練磨合情況如何？這些問題直接影響到航母何時服役，非常值得關注。

需要指出的是，即使航母完成全部海試工作，也並不意味它已經具備戰鬥力，航母在正式交付部隊服役後，還需要與驅逐艦、護衛艦、潛艇和補給船等編隊聯合訓練，才能形成包括實施對陸攻擊、空中防禦、反潛作戰的作戰能力。

即便是美國海軍這樣有著百年航母使用經驗的國家，一艘非新一代的航母形成戰鬥力也需要2~3年時間，對於採用一系列新技術新裝備的中國海軍，新型航母的戰鬥力形成無疑是一種挑戰。