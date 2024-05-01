中視晚間新聞日前25到49歲分眾收視開出1.87，為今年新高，同時也稱霸當日該分眾收視的所有頻道節目排名，一直以來中視新聞堅持做民眾最關心的新聞，像是老人福利議題，中視新聞透過小專題，讓民眾了解亞洲各國的老人福利、月子中心比較，另外還有發電機、電動車等各類生活性議題，一方面提供執政者施法的參考，另一方面民眾也能吸收新知，社會整體就會有更多元的面相與進步，這也是媒體所發揮的正向力量。

電視新聞具有深度，對於記者來說也是磨練，像是一則關於健康長壽的新聞，記者必須花更多時間去找出日本、美國等其他國家長壽者的特性，進而從醫療層面探討，也能訪問專家醫生輔助，讓觀眾看完新聞有所收穫。長期累積每一則新聞的質量，同時也在建立觀眾對於中視新聞的信賴感。近月來地震頻傳，主播戴立綱的專業也深受觀眾肯定，他回想4月3日花蓮大地震當天，他早上送小朋友到學校，接到公司電話，立刻就在學校圍牆邊進行連線，「當下氣象主播最重要的事情就是安撫人心，絕對不要出現聳動的用詞，第二就是要提醒民眾注意哪些事情」。

戴立綱也提到，關於防災教育，小學生的訓練很不錯，反觀很多的成年人，遇到地震時多半都只會待在原地，「我常講一句話叫黃金10秒，就是在地震剛開始的強烈搖晃時，10秒鐘之內就決定著自己的生與死」，所以平時就要有防災的觀念，知道如何確保自己的生命安全。花蓮大地震當時，戴立綱自己也是趁機機會教育小朋友，「當時我和小孩正在路上騎腳踏車，因為在巷子裡面，所以一開始搖的時候，我第一時間回頭就叫小孩快點，然後直接加速，小孩就跟著他後面直到大馬路比較空曠的地方」。

另外，戴立綱覺得很重要的一點就是，遇到地震時千萬要抬頭，因為要看上面會不會掉東西下來，「不管是小小的一片瓷磚，或者是一整面大理石，都可能會致命」。