今天是五一勞動節，新竹市長高虹安特別今天正式簽署「職業安全衛生宣言」，宣示市府致力提升全民職業安全衛生意識，保障各業勞工權益。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

今天是五一勞動節，新竹市長高虹安特別今天正式簽署「職業安全衛生宣言」，宣示市府致力提升全民職業安全衛生意識，保障各業勞工權益，強化勞雇關係，促進經濟與環境發展，建構竹市為宜居永續城市。

高虹安表示，新竹市去年勞工保險職災千人率0.867為全國最低，市府今年將持續努力朝零職災目標邁進，打造友善及安全的職場環境。

她說，讓每位勞工健康安心工作，政府與雇主責無旁貸，市府成立職業安全衛生推動小組，督促各局處及所屬機關向下推展職業安全，藉由多元職業安全衛生輔導、宣導及教育訓練，預防職業災害發生，以身作則，盼全民都能了解職安的重要性。

勞工處長林昱志指出，市府積極落實「健康安心」施政藍圖，竹市是台灣高科技重鎮及創新產業聚落之一，勞工人數約有40萬5000多人，感謝勞工朋友們堅守崗位、辛勤付出，市府也積極推動企業主建立友善勞工環境，齊心營造健康安全職場。

林昱志說，職災的發生多數是因為不安全的工作環境，或不安全的工作行為造成，市府運用志工的安全衛生專業及廠務經驗，提供務實的防災資訊及方法，協助及輔導較弱勢的中小企業改善工作環境，務必做好職業安全衛生事宜，勞工處也辦理多類職業安全衛生證照課程，以提升事業單位職安衛的自主管理。

勞工處表示，為提升校園環境安全衛生，市府與清華大學成立清安學園安衛家族，由清華大學擔任核心企業，竹市共22所大專院校、高中職及國中加入，透過職業安全衛生經驗傳承，逐步推動職業安全衛生、減少校園災害發生，22位家族成員代表日前也出席「卓越勞動 點亮新竹」典禮接受市府公開表揚。

另，市府每年辦理600場次以上臨廠輔導及聯合稽查，協助事業單位建立正確的職業安全衛生觀念，降低職業災害發生機率。勞動部亦提供中小企業改善衛生設施及器具經費補助，歡迎事業單位踴躍提出申請，如有相關問題可洽詢1999市民專線或市府勞工處，電話（03）5324900分機207莊先生。

勞工處說明，市府今年起加倍提高勞工職業災害慰問金的補助，並放寬限制，以防勞工不幸發生職災時，即使是短期住院、失能者也可領取慰問金，即時紓解職業災害勞工及其家庭的急難困境。

竹市轄內職業災害網絡醫院分別為新竹馬偕紀念醫院、台大醫院新竹分院與新竹科學園區員工診所。其中，台大新竹分院為勞動部認可的「職業傷病診治」與「職災職能復健中心」專責醫院，能提供申請補助時所需的復工評估與職能復健強化訓練。