對於大陸釋出開放兩岸觀光訊號，陸委會副主委李麗珍1日於立法院表示，我方觀光已經準備好，期待大陸趕快開放。她並提及，目前陸客有兩岸旅遊協議平台的溝通管道，雙方部門也有持續溝通。

大陸日前宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。李麗珍1日赴立法院就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告，並備質詢。

李麗珍於回應立委質詢時表示，有任何對方（大陸）的回應，我方都樂見，但是這跟我們原來預期與希望的差太多。我方的觀光都已經準備好，也持續都有跟對岸進行溝通，「我們還是期待對方趕快開放」。她還提及，目前陸客有兩岸旅遊協議，該平台有溝通管道，雙方部門也有持續溝通。

國民黨立委牛煦庭質詢，對於兩岸觀光，我方將如何回應大陸？李麗珍說，因為跟我方原先規劃差太多，還有事情需要釐清，包括「率先開放」指的是先開放馬祖、後面還有金門？還是還有自由行？這些都需要釐清，因為這涉及我方接待的準備，因此還在研議中。

牛煦庭說，他尊重政府作法，但不能沒有回應。李麗珍表示，我們不會沒有回應，是還在研議中。至於兩岸觀光何時有具體成果與方式？李麗珍指出，這個無法現在回覆，因為涉及跨部會權責。

李麗珍另表示，從兩岸談旅遊協議到開放陸客來台，從來沒有這樣的區域限制，這個是不對等的，我方會堅持平等互惠原則。她說，我們正在研議與評估中，最近除了大陸開放陸客之外，還有其他兩岸事件發生當中，對於兩岸情勢是否和緩，也要做整體評估。

國民黨立委黃建賓詢問，可否依循饒慶鈴討論釋迦模式，各縣市首長也赴陸釋放善意、「自己加油」，對陸方開放觀光做出呼籲？李麗珍說「當然都可以」呼籲陸客趕快放陸客來，我方各縣市的觀光也都準備好了。

另一方面，民進黨立委王美惠表示，未來若大陸又說文旦柚有蟲害問題怎麼辦？陸委會經濟處長葉凱萍表示，我方多次向陸方提及檢驗檢疫問題，農業部有透過WTO與兩岸協議管道要求與陸方溝通，但未獲回應。