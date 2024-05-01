台東縣政府完成太平溪右岸一路通市區段1日舉行「百姓康樂～幸福馬蘭」康樂橋至馬蘭橋通車儀式，改善市區行車路線，紓解太平溪左岸、新生路及市區的交通問題。台東縣長饒慶鈴表示，右岸一路通市區段全長約6公里，今天起可從利家工業區旁的南王橋，一路通到新豐里橋台11線，除了方便兩地串連讓交通更便利之外，更將帶動地方發展。

饒慶鈴提到，太平溪右岸馬蘭橋至康樂橋段於2023年2月開工，施工期間因遭遇3次颱風影響與配合台東市區施工假日大貨車管制，工期增加至今年4月底，施工如今年初預期完工開放通車，感謝施工廠商與監造單位及各管線單位的努力配合。此為右岸一路通市區最後段工程，今天完工通車後，民眾可自南王橋一路連接至台11線，從卑南鄉到台東市不必再繞行市區，也大幅提升大豐地區聯外交通。

今日通車儀式由饒慶鈴主持，現場來賓包括縣議員王文怡、許進榮、簡維國、水利署八河分署祕書施政杰、台東市公所田世榮專員、光明里長曾淑美、豐樂里長鄧弘明、豐安里長陳進丁、豐樂工業區服務中心主任鄧翔云等，並在啟動紅綠燈儀控後開放通車，隨後進行市區太平溪右岸線串連人行步道健走，同步體驗路通人行的便利。