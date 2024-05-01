WHAT A BLOCK FROM EVAN MOBLEY 🔥



Spida hits 2 FT's... Cavs up 4 with 3.2 seconds remaining on NBA TV! pic.twitter.com/0NIuHYrIVg — NBA (@NBA) May 1, 2024

克里夫蘭騎士G5在主場險勝魔術，騎士前鋒莫布利（Evan Mobley）在關鍵時刻挺身而出，攻進超前分，還在終場前5秒蓋掉法蘭茲華格納（Franz Wagner）的最後一擊，助隊以104比103獲勝，以3勝2負聽牌。魔術前鋒班凱羅（Paolo Banchero）攻下全場最高39分，騎士米契爾（Donovan Mitchell）手感不佳仍得28分，G6將前往魔術主場進行。

終場前剩餘不到1分鐘，騎士後衛加蘭（Darius Garland）從左邊切入溜底線，傳給莫布利灌籃成功，騎士取得4分領先。魔術華格納很快進球追到兩分差，關鍵在魔術最後一波進攻，華格納持球突破中路，距離籃框僅有1呎時右手挑籃，被莫布利追上一把拍掉，球落到騎士手裡，魔術別無選擇只能犯規。米契爾兩罰俱中，宣告騎士的勝利，莫布利可說是演出了「再見火鍋」。

騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）因為肋骨受傷缺陣，大前鋒莫布利抗起守護禁區重任，他是去年聯盟防守第一隊成員、最佳防守球員票選第3名，此戰他獲得14分13籃板2抄截2阻攻，加蘭23分5助攻。