行政院昨（4月30日）晚「壓線」送出4位通傳會（NCC）提名名單，原規劃接任主委的台經院四所所長劉柏立確定出局，改由傳有媒體大亨撐腰的現任副主委翁柏宗扶正。對此，現任NCC主委陳耀祥今（1日）表示，也是看到媒體報導才知道，並不清楚，無從了解媒體介入的問題，本來各界都會推薦人選，他尊重院長的提名權。

立法院司法及法制、交通委員會1日聯席會議，審查國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，主委陳耀祥備詢。（姚志平攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）包含主委陳耀祥在內，將有4位委員將於七月底任期屆滿，行政院昨遞出新名單，主委提名現任NCC副主委翁柏宗，副主委指定台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏，以及世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。原內定出任主委的台經院四所長劉柏立確定出局，傳是因有與英系友好媒體大亨大力推薦翁柏宗，導致劉遭抽換。

對於翁柏宗將接任主委，陳耀祥今赴立法院備詢，會前受訪表示，提名權是行政院長的權力，予以尊重，基本上來講，這四個人選都相當的專業。

至於這次被爆出有媒體大亨介入施壓，本來主委是劉柏立變成翁柏宗？陳耀祥稱，也是看媒體報導才知道，並不清楚，無從證明也無從了解媒體介入的問題，「我們（NCC）也都是看媒體報導才知道，我要們要怎麼去反駁？」在委員提名過程中，各界包括產業、學界等可能都有推薦人選，最後是由院長做決定。

對於翁柏宗捲入鏡電視洩密案，適合擔任NCC主委嗎？陳耀祥表示，鏡電視相關的案件，監察院都調查過了，如果還有一些相關司法調查，NCC都配合檢調單位調查，看檢調調查動作到哪裡。而翁與《鏡週刊》董事長裴偉的關係為何？是否有洩密？陳耀祥說，「我們無從知悉」。

對於鏡電視案資料沒給在野黨？陳耀祥說明，沒有不給在野黨，而是依照法定程序，要調閱資料要依照程序，特定議案在職權行使法也有規定，而且大法官在去年7月9日就解釋得很清楚，說明有特定議案，跟立委行使憲法職權有關係的，而且非法律所禁止這三個要件，那因為特定案件在調閱小組這部分沒有講得很清楚。