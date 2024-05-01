受到AI浪潮推動，超微旗下銷售AI晶片的資料中心部門營收在上季年增80％至23億美元。超微表示旗下最新AI晶片自去年推出以來，銷售額已突破10億美元。

然而，AI晶片以外的其他事業卻表現不佳。儘管今年以來全球PC市場持續復甦，但超微旗下供應遊戲機及PC市場的晶片部門營收仍在上季年減48％。

超微執行長蘇姿丰曾在今年1月表示，超微旗下AI晶片營收即將突破35億美元，但超微30日預期本季（4至6月）總營收約在54億至60億美元之間，低於華爾街分析師預期的57.3億美元。