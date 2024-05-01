6月1日交通部將舉辦環台騎乘活動，為號召民眾響應、同騎，嘉義市觀光新聞處將開放500個報名名額，騎完全程可抽好禮。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

呼籲世界自行車日，6月1日交通部將舉辦環台騎乘活動，為號召民眾響應、同騎，嘉義市觀光新聞處將開放500個名額，線上報名成功，且經現場檢錄後，當天全程7公里完賽者，可從「潮流扭蛋機」中抽取騎乘完賽禮，不但500個名額人人有獎，最大獎還是價值近3萬元的IPHONE15一支。

觀新處表示，聯合在2018年公布每年6月3日是世界自行車日，去年交通部首次舉辦環台騎乘，當時嘉義市配合辦理相關活動，獲得車友熱烈迴響，今年為推廣民眾騎乘自行車的習慣與風氣，同時響應6月1日交通部活動，特別在同一天舉辦「來嘉BIKE訪－2024嘉義市環市自行車騎乘體驗活動」，活動路線從北香湖公園入口廣場出發，沿著世賢路自行車道騎乘，最後抵達嘉義大學新民校區，全長約7公里，適合闔家大小一起來騎乘體驗。

獎項內容包含由嘉市潮選店中嚴選的精美禮品、大白熊造型木漿海綿及完賽證明書各一份。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

觀新處說，6月1日周六活動從上午8點30分開始報名和檢錄，全台統一時間出發，有興趣的朋友可於5月3日（五）上午12點起至5月24日（五）中午12點止，至「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁或至「來嘉BIKE訪-2024嘉義市環市自行車騎乘體驗活動」線上報名網站報名參加，限量500個名額。

觀新處說，線上報名成功並經現場檢錄後全程完賽者，可以獲得從「潮流扭蛋機」中抽取騎乘完賽禮的機會，限量500份送完為止，內容包含由嘉市潮選店中嚴選的精美禮品、大白熊造型木漿海綿及完賽證明書各一份，最大獎是價值2萬9900元，容量128G的IPHONE15手機一支。

今年活動除騎自行車抽大獎外，更請到知名節目外景主持人林莎擔任代言人。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

觀光處張婉芬表示，嘉義市是一個小而美的宜居城市，除了有25公里環市自行車道，還有超過160處U-BIKE租借站點，適合騎乘自行車通勤與休閒，今年活動除騎自行車抽大獎外，更請到知名節目外景主持人林莎擔任代言人，當天她也會蒞臨現場跟大家一起做暖身操、騎自行車，喜歡她的朋友千萬不要錯過難得的機會。