台中市「中山73」五月份除了放映熱鬧的金穗獎影片之外，節目更是繽紛精彩。本月焦點主題推出「愛是你，愛是我」，精選法、德、義3部大明星挑梁演出的愛情電影，將文學與電影作極致揉合的《從前的我們》，描述一對法國作家夫妻長達40年相愛相殺的愛情羅曼史；義大利2億票房喜劇《我的型男老闆》，描述女建築師委身高級餐廳打工，意外遇上性感破表老闆的異想愛情；亞馬遜暢銷小說改編的電影《失眠的北風吹來愛情》，則藉郵件往返帶出愛情攻防，勾勒出現代男女對愛情的癡狂迷惘。

值得一提的是，「中山73」五月起將首度推出日本青少年動畫。《劇場版FREE！男子游泳部–the Final Stroke–後篇》聚焦一心挑戰世界之巔的男主角「遙」，與他的朋友們相互交織的熱血感動物語，替長達10年的《FREE！男子游泳部》系列動畫作出最終完結。片中嚴酷特訓、泳姿破水等畫面絕美，導演河浪榮作「拼了老命製作」，終將完美終結呈現大銀幕。

影帝亞歷山大菲林（左）跟影后諾拉提辛納主演愛情電影《失眠的北風吹來愛情》。（海鵬提供）

另一片則是台灣影史最賣座BL動畫電影《鳴鳥不飛：烏雲密布》，改編自「BL漫畫界天后」Kou Yoneda發行量逾140萬冊的人氣漫畫，劇情講述黑道二當家「矢代」，愛上對他忠心耿耿健壯保鑣「百目鬼」的虐戀故事，連日本男星福山雅治都深陷其魅力，力讚：「超棒名作！」

「中山73」五月還將推出兩部首輪新片，本屆金馬奇幻影展「驚喜場」的《如果可以再死一次》，以及橫掃大陸40億台幣票房的超級鉅片《無名》。前者是《完美陌生人》導演保羅傑諾維西的最新力作，劇情描述１名神秘男子將4個尋死之人聚首一起，並給予他們重新看待生命的機會，電影從生命角度逆轉自殺議題，勇奪觀眾票選獎。

梁朝偉（右）跟王一博主演的《無名》，橫掃大陸40億台幣票房。（海鵬提供）

諜報片《無名》則由梁朝偉、王一博主演，講述對日抗戰地下情報員在生死存亡之際，以性命和熱血保衛家國的故事。片中大量場景都在上海實景拍攝，老上海的昔日風華，讓人有身歷其境之感，十分值得一看。

本月「中山73嚴選」則大力推荐芬蘭電影大師阿基郭利斯馬基新作《落葉》，劇情描述1對失業的孤獨男女在赫爾辛基的夜晚偶然相遇，並試圖尋找他們生命中第一個、唯一的，以及最後的愛情。本片不僅榮獲坎城影展評審團獎，更入選奧斯卡最佳國際電影15強。