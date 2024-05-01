國民黨立委牛煦庭提出系列勞基法修正，其中關於試用期修法提出明確試用期時間及考核標準等，不過卻被綠營側翼追打試用期最低給8成薪的修法，被抹黑成比22K還低；牛煦庭今(1日)駁斥綠營指控，強調8成薪仍須遵守勞基法最低基本工資規定，對於外界擔心定錨效應他也順應民意修正，但他們修法背景是勞動現場普遍存在的問題，他不害怕爭議，但請綠營不要曲解抹黑，「像樣點提出你的版本」，不用靠側翼造謠來打擊勞基法修法的公信力。

牛煦庭指出，他們之所以提出相關修法，是因為勞動現場實務上有很多試用期引發的勞資爭議，現行勞基法沒規定試用期，只有勞動部的函釋跟網站上的QA，QA也明確指出法條沒有明定狀況下，由勞資雙方自行訂立之；他們注意到，許多勞工試用期的薪水跟應聘薪水有相當大落差，且試用期到底是多長？還有基於什麼樣的考核標準通過試用期？都不明確，因此才提出相關修法。

被綠營圍剿的試用期8成薪爭議，牛煦庭說明，主要就是他們注意到試用期薪資與應聘薪資落差太大的問題，才丟出至少要8成的樓地板規定，外界有質疑有部分公司還是會在試用期給滿應聘薪資，此修法可能有錨定效應，對於質疑，他心態開放，有道理的意見他也會順應民意做修正，有可議之處就立刻修正。

但他反擊綠營的惡意攻擊抹黑，還給這項修法貼標籤，民進黨立委王定宇甚至說這是抄中共的法案，牛煦庭強調，「這是完全不可能的事」，立法院根本連不上中國大陸的網站，且他們修法根本不會參考任何中共的法條，沒必要還沒開始討論法案看到黑影就開槍。

牛煦庭強調，即便依照他原來8成薪樓地板的修法，仍然不可能低於最低基本工資，因為勞基法本身就有規定，民進黨不要隨意曲解，修法的意旨一直都是為解決存在於勞動現場的試用期爭議，他不怕民進黨來挑戰，「請像樣點提出你的版本」，他呼籲衛環委員會能盡快排審相關修法，樂意在開放的討論環境來討論，有意見的就提出自己的版本，不必靠側翼造謠抹黑來打擊修法的公信力。

至於有人建議是否修法乾脆廢掉試用期，他表示，他心態是開放的，現行勞基法沒有規定試用期，但不是法律沒寫，勞動市場就不存在試用期，有人建議想明文取消也不失為好想法，各界對勞基法有想法都可以提出版本大家一起討論。