今天是五一勞動節，新北市議會國民黨團舉辦「新北惜勞工、勞工向前行」記者會，呼籲賴政府正視勞工權利，回應新北市長侯友宜提出的勞工加薪企業減稅、興建勞工宅、五一勞動節全國放假的三大訴求，率領新團隊落實勞工政策。

國民黨團總召陳偉杰表示，勞工加薪企業減稅、興建勞工宅、全國放假等訴求是黨團主要的呼籲，總統蔡英文曾說，勞工朋友是民進黨心中最軟的一塊，但蔡執政8年來，不管是基本工資、工時過長、青年低薪、勞保基金破產等，這8年繳出的成績單，很多勞工朋友不買單，呼籲即將上任的賴清德總統要回應廣大勞工需求及期待，希望未來新政府能聽到基層聲音。

議員白珮茹表示，新北市政府這些年對於勞資和諧及勞工權益促進不遺餘力，保護勞工措施也相當完善，並持續舉辦徵才活動，鼓勵中高齡能繼續在職場續航，但很多政策心有餘而力不足，需中央修法規畫支持，呼籲賴政府回應侯市長的訴求，率領新團隊落實勞工政策。

「賴清德即將上任，想問中央勞工加薪、企業減稅政策何時開始執行？」議員呂家愷說，新北市有全國最多勞工，我們非常在意勞工權益，新北也不斷推勞工政策，但好還要更好，需要賴政府帶領地方政府讓勞權最大化，侯友宜去年競選總統提出企業加薪減稅政策，希望賴清德上任後放下過去仇恨，傾聽曾經對手的優良照顧勞工與企業的政策，這樣台灣才會更好。

議員劉美芳表示，侯市長鼓勵企業興建勞工宅，勞工宅就是員工宿舍概念，讓勞工跟家人同住，現在房價居高不下大家買不起房子，感覺沒有根，勞工想成家很困難，連帶結婚跟生育率都會下降，企業如能跟政府配合以社宅概念興建勞工宅，開放工業區土地來興建只租不賣勞工宅，可以舒緩勞工無殼蝸牛的焦慮，但鼓勵企業興建勞工宅要提供誘因，包括地價、房屋稅減免等租稅優惠，並希望企業能同時規畫托嬰中心、日照中心，照顧小朋友跟長者，完善勞工宅機能。

議員洪佳君認為，「五一是國假、全國一起放」，身為地方民代經常聽到這樣的聲音，呼籲賴政府能夠面對這已呼籲很久的訴求，現在世界各國都已藉由勞動節全國放假，而非現行只適用勞基法勞工才能放假，很多爸媽也想藉由五一勞動節孩子出去走走，但有人放有人不放，各單位也因這樣落差造成有些職業感覺被歧視，呼籲「五一是國假、全國一起放」。