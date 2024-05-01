0403花蓮大地震在新北市也造成不小災情，除了列紅黃單的建物外，許多建築也在地震中產生損害，為減輕民眾負擔，新北市長侯友宜今（1）日於市政會議中宣布，指示工務局及城鄉局合作，由新北市鄉發展基金支應1800萬元補助經費、每棟單一樓梯最高5萬元，針對建物共用部分修繕供民眾申請，期限到10月底，發完為止。

工務局在今日市政會議中提出臨時提案，針對花蓮地震後的災損，訂定「新北市政府辦理0403地震災害建築物共用部分修繕補助計畫」，提案立即獲得通過，由侯友宜當場宣布公告實施。

侯友宜表示，地震造成很多建物損壞，市府迅速啟動災後建築物緊急評估機制，在勘查過程中除了確認建築受損程度外，更發現很多是共用部分受損，但公寓大廈的住戶對於修繕問題容易產先很多不同聲音，為了減輕民眾負擔，以實際金額補貼的方式協助修繕，讓民眾盡快恢復正常生活。

據工務局統計資料，新北市在震後接獲的災損通報，至4月25日止，約有1600件，其中大約7成是屋齡20到30年以上的4、5樓公寓，為加速震損建物共用部分修繕效能、提高民眾修繕意願，確保建築物公共安全以及讓民眾盡快回復正常生活，因此制訂此修繕補助計畫。

工務局說明，該計畫補助範圍為新北轄內2003年底前取得使用執照的建築，且共用部分有實際供共同使用者，無論是否成立管委會的建築物都可以獲得補助，補助單位為每棟共用直通樓梯，補助實際支出金額的二分之一，單座樓梯最高補助金額5萬元，申請期限至10月底止

工務局強調，為確保建築物公共安全，同時減少因自行協調可能造成之糾紛，該計畫補助項目包括公共走廊或樓梯間、建築物立面修繕工程，及其他共用部分裂縫修繕工程。也提醒民眾如修繕規模及金額超過本次專案補助計畫規定，民眾可以透過都市更新「整建維護」向本府都更處辦理申請。