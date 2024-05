創作新人莫凡新為辛苦的勞工而唱,身為「音樂勞工」一員的他把一句調侃用的英文俚語「Fake It Till You Make It( 裝B裝到成功)」寫成歌,並當成自己在演藝圈努力爭上游的座右銘,盼藉由音樂及歌聲鼓勵全天下勞工及追夢人能朝著夢想繼續堅持努力,總有一天終能圓夢成真、發光發熱,成為你自己夢想領域的英雄。

莫凡新趁著5/1勞動節推出新歌〈Fake It Till You Make It 〉向全天下的辛苦勞工致敬,「想要達成目標或成為某一種人就得先假裝想像成那個狀態,然後朝著那個方向激勵自己,那些遙不可及的夢想終有一天會成真!」

莫凡新(中)與網紅瑋哥、ICRT DJ凱琳 Cait Lin一同演唱新歌〈Fake It Till You Make It 〉。(唯有音樂提供)

他以自身例子說到:「我念書時很嚮往當品學兼優、籃球運動一把罩的男生,殊不知我一開始成績不好、運動又弱,但在努力後也逐漸迎頭趕上,不但念到名列前茅,也打進校隊!」

莫凡新全英文新歌〈Fake It Till You Make It 〉把台灣民謠〈丟丟銅仔〉曲調入歌顛覆新意,期望透過充滿鼓勵正向精神的歌,向全世界宣揚台灣勞工的精神!

莫凡新(中)與網紅瑋哥(右)、ICRT DJ凱琳 Cait Lin一同演唱新歌〈Fake It Till You Make It 〉。(唯有音樂提供)

談到寫歌概念,「一直在想有什麼英文諧音發音會像『丟丟銅仔』,後來買了甜甜圈當點心,突然想到了諧音 dude do donut,又從donut甜甜圈中想到了甜甜圈其實就是放大版的銅錢(銅仔),等同打工賺錢!」他更找來網紅瑋哥及ICRT DJ凱琳 Cait Lin合唱為這首歌增添趣味性,把這首歌獻給自己,也獻給廣大的辛苦勞工傳達感謝之意!