法務部行政執行署新竹分署將於5月7日舉行「123聯合拍賣會」，此次最吸睛的莫過寸土寸金的新竹市東區光復路、竹科正對面的1棟5層樓透天厝，土地面積約有100平方公尺，起標價701萬元，以東區目前大樓3房新案都約在2000萬以上，此透天案甜甜起標價勢必吸引大批人士投標。

新竹分署指出，位於新竹市光復路1段的5層樓建物起標價為701萬元，5層樓約有500平方公尺的樓地板使用面積，屋齡雖較久且有些許滲水現象，但該建物位於竹科正對面、距新竹老爺酒店步行僅約5分鐘的巷內，離新竹科學園區也只約10分鐘車程，鬧中取靜，附近為新竹市極為熱鬧的區域，稍加維修，會是很不錯的住房選擇。

另，位於苗栗縣頭份市的地下1樓建物也是個不錯的選擇，該建物位於頭份市鬧區，面積686.21平方公尺（約207坪），距離頭份交流道車程僅約5分鐘、離尚順育樂中心車程約3分鐘，附近亦有大潤發賣場，除地點佳，該建物已經過多輪次的拍賣，此次起標價961萬元，價格相對低廉，有興趣的民眾千萬不要再錯過。

此外，位於苗栗縣頭份市、後龍鎮也有土地拍賣，土地持分均為全部，沒有麻煩的共有問題，包括頭份市土地分2標，底價分別為200萬元及240萬元，每筆土地面積約為1000多平方公尺；後龍鎮土地底價264萬元，面積80.18平方公尺。還有位於苗栗縣竹南鎮的土地現進行特別拍賣程序中，價格更加實惠。

動產部分，將於5月7日上午11時於動產所在地拍賣商業用冷凍設備、冰箱、發酵設備及烤箱，未定底價，是撿便宜的好時機。又上述品項屬專業設備，為確保民眾權益，新竹分署製作了QR-CODE得直接掃碼以獲取關於上述品項的更多照片及介紹，供民眾了解是否為所需。另於當日下午3時於新竹分署拍賣室拍賣華泰商銀股票1531股，有興趣的民眾可至現場參與競標。

新竹分署同時表示，民眾也可至新竹分署官網「最新消息」項下之「113年5月法務部行政執行署新竹分署動產及不動產拍賣即時資訊及清冊」，了解此次拍賣物件品項。又為方便民眾瀏覽，新竹分署於網站海報之各圖像旁放置QR-CODE，供民眾掃碼後直接閱覽其拍賣公告以了解更多。

新竹分署強調，此次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。