高雄陳姓男子以不明方式取得林姓男子的身分證、駕照正反面照片，先在租車網站上註冊，再偽造簽名租車4天，期間瘋狂違規。陳男還車後林男收到罰單傻眼，才發現自己身分遭盜用，氣的報警提告，高雄地檢署依偽造文書罪將陳男起訴。

林男的身分證、駕照正反面照片，因故流入陳男手中，2022年10月20日陳男先以林男身分上租車公司網站申請註冊會員，2個禮拜後成功通過審核，該年11月24日，陳男直接冒用林男的名義直接到租車公司網頁租下一輛汽車，約定在鳳山區城市車旅五甲七老爺站取車。

陳男順利拿到車後，爽快載家人出遊4天，一路上超速、違規不斷。還車後，林男莫名收到罰單和交通局寄來的「違反道路交通管理事件歸責駕駛人通知書」，發現自己根本沒有租過車，更沒有去過罰單顯示的違規地點，直覺自己身分遭冒用，氣得報警提告。

警方向租車公司調閱駕駛身分資料及出租資訊，發現陳男竟使用自拍照成功申請林男身分的會員，調閱相關路口監視器後，確認陳男的身分，通知他到案說明。

陳男坦承冒用林男名義租車，並在「承租人取車確認簽名」欄位上簽名，但否認開車違規。檢方審酌相關證據後，依偽造文書罪起訴陳男。