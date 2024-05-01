日圓近期走勢相當疲弱，一度貶值至34年來新低，使得日本奢侈品的價格低於其他國家，正逢大陸五一連假，許多民眾紛紛到日本掃貨，傳出一個LV包包約是大陸國內價格打8折，如果再加上各類優惠，可能會便宜一半，讓不少人趨之若鶩。

綜合陸媒報導，日本奢侈品店面幾乎都能見到大陸人的身影，若以LV的一款ONTHEGO小號手提包來看，大陸官方定價為2萬5600元人民幣（約新台幣11.52萬）但日本價格只要47萬5200日圓（約新台幣9.8萬）直接現省一筆。

綜觀來看，赴日購買奢侈品平均可省下20至50%左右的價格，甚至有在日本定居的大陸人形容，現在日本奢侈品落入「白菜價」難怪引發搶購潮，正因為日圓匯率大跳水，日本也成為大陸民眾出國的首選。

報導提到，日圓若持續貶值，會造成日本通貨膨脹加劇，長期下來將吸引海外企業赴日投資，甚至收購日本企業，將為日本經濟帶來根本性的改變。

日圓兌美元匯率在29日曾一度貶破160關卡，隨後拉至155區間，傳出日本央行砸下350億美元進場干預匯市，但令專家好奇的是，美國維持高利率環境，基本面仍不利日圓未來走勢，日本政府的干預措施會多大、多久。