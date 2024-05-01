苦瓜獨特風味讓許多人卻步，但常聽到吃它能降血糖的說法，到底是否為真？對此，營養師簡若庭指出，有研究發現苦瓜苷有降血糖的作用，不過並非所有糖尿病患食用苦瓜都有效果，仍應接受正規的胰島素治療。另外，想要降低苦瓜的苦味，最直接方法就是將苦瓜籽徹底去除，也可於料理前先汆燙、切薄片冰鎮，或是選擇顆粒較大的白苦瓜。

苦瓜真的是糖尿病患者能降血糖的良藥？新竹台大竹北院區營養師簡若庭在個人粉專發文表示，不管是綠色苦瓜或是白色苦瓜，都含有苦瓜苷，有研究發現苦瓜苷能夠刺激胰臟的β細胞分泌胰島素，有降低血糖的效果。

不過，簡若庭提醒，並非所有糖尿病患食用苦瓜都有效果，若是第1型糖尿病患者，或正在使用胰島素的人，還是必須接受正規的胰島素治療。

國泰醫院營養師賴秀怡曾撰文提到，從臨床試驗來看，苦瓜對於血糖控制的效果遠不及藥物治療，但在動物試驗中也有發現苦瓜潛在有降低心血管疾病風險趨勢。因此，對於糖尿病人來說，在正規治療下，苦瓜作為輔助性的療法，對於慢性併發症的預防可能會有好處。

事實上，苦瓜是營養豐富的好食物，營養師高敏敏過去曾分享，其富含維生素C、膳食纖維及抗氧化物，具養顏美容、幫助調整血糖和血脂，以及減少老化和疲勞等作用，可說好處多多。然而很多人卻也害怕它的苦味，她並提供解決方法，像是將苦瓜去籽時，把內膜刮乾淨；也可於料理前先汆燙或切薄片冰鎮。另外，由於苦瓜顆粒越小、顏色越深越苦，所以怕苦的人可選擇顆粒較大的白苦瓜。